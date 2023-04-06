Тула, 6 апреля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. В Тульской области девятилетний мальчик нашёл на дереве 200 тысяч рублей и награды, оставленные, предположительно, участником спецоперации по защите Донбасса, который в том числе помогал освобождать Соледар Донецкой Народной Республики. Об этом 9 апреля сообщает Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

По данным журналистов, среди наград, кроме медали «За взятие Соледара», были две медали «За отвагу», а также «Железный Чёрный крест Вагнера». Деньги были в пятитысячных купюрах.

Мальчик решил сообщить о находке в полицию, но понял, что ребёнку не поверят. Тогда он обратился к проходившей мимо женщине и попросил её позвонить правоохранителям.

Сотрудники полиции прибыли на место, найденное имущество описали. Теперь правоохранители ищут владельца.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Соледара 7 февраля. Бои в окрестностях города начались в августе 2022 года. В январе 2023 года была прорвана оборона ВСУ вокруг Соледара, после чего украинские подразделения начали выбивать из города.

Как потом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, опыт боёв, полученный при освобождении Соледара, будет использован в дальнейшем. Сначала отсекаются способы снабжения противника, а потом его начинают окружать.