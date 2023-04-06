Тверь, 6 апреля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Еще шесть школ включены в региональную программу по укреплению материально-технической базы учреждений образования в Тверской области. Такое решение было принято в ходе заседания правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Всего в 2023 году работу по ней проведут в 37 учебных заведениях.

Пресс-служба правительства Тверской области 37 школ отремонтируют в Тверской области в этом году

На заседании одобрены дополнительные заявки тверских учреждений — в школе №36 заменят оконные блоки, в школах №52 и 15 выполнят работы по комплексной безопасности. В Торжке в школе № 5 им. Героя России Клещенко В. П. предусмотрено проведение капитального ремонта здания и замена окон. Будет отремонтировано и здание Хотиловской средней общеобразовательной школы Бологовского района. Также для этого образовательного учреждения приобретут столово-кухонное оборудование. Капитальный ремонт кровли выполнят в здании школы №4 Ржевского муниципального округа.

Ранее в рамках программы в перечень объектов для ремонта было включено 31 учреждение образования Тверской области. В Тверском лицее, лицее №15 Вышнего Волочка, Есиновической школе Вышневолоцкого округа и Алексейковской школе Лесного округа заменят ограждение, в школе №40 Твери, Кесовогорской школе, Пеновской школе, школе №3 Торопца, школе №1 ЗАТО Озерный капитально отремонтируют кровлю.

Ремонт санитарно-технических комнат проведут в школе №1 Торжка и Рождественской школе Фировского района, отремонтируют оконные блоки в гимназии №2 Нелидовского округа. Обновление спортивных залов будет проведено в школе №4 Торжка, №7 Вышнего Волочка, Ждановской школе Осташковского округа, Староторопской школе Западнодвинского округа, Маловасильевской школе Кимрского округа, Максатихинской школе №1, Есинской школе Ржевского округа, бежецких школах №4, №6 и №2 имени В. С. Попова, школе №1 Торопца, Рождественской школе Фировского района и в школе №1 ЗАТО Озерный.

В гимназии №2 Нелидовского округа, а также в школах №1 и №3 Торопца пройдут работы по капитальному ремонту фасадов, в Маловасильевской школе, Ильинской школе и Титовской школе Кимрского округа, Мошаровской школе Пеновского округа проведут монтаж оборудования комплексной безопасности. Заменят оконные блоки в Хотилицкой школе Андреапольского округа, Телятниковской школе Лесного округа, Васильевской школе Старицкого округа, в школе №3 Торопца, Жуковской школе ЗАТО Озерный. В Никольской школе Торжокского района и в школе №1 Торопца отремонтируют ограждение.

В 2022 году работы по региональной программе укрепления материально-технической базы были проведены в 39 общеобразовательных учреждениях региона.

Кроме того, в учреждениях образования Верхневолжья проводятся работы по модернизации в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». В 2023 году в нее вошли 14 учреждений региона.

В частности, в тверской школе №15 выполнен ремонт отмостки вокруг здания, кровли, обновлена система отопления и электропроводка, заменены окна. Продолжаются работы по монтажу фасада здания, ремонту помещений третьего этажа, установке дверей, проведению внутренних штукатурных, облицовочных и малярных работ, а также ремонту системы вентиляции.