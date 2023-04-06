Прокурор Швеции: за взрывами на «Северных потоках» может стоять спонсируемая государством группа

Стокгольм, , 13:08 — REGNUM За диверсией на «Северных потоках», скорее всего, стоит группа, спонсируемая государством. Такое предположение выдвинул прокурор Швеции Матс Люнгквист, который занимается расследованием взрывов на газопроводе. Об этом 6 апреля сообщило Reuters.

Диверсия на «Северных потоках» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Шведский прокурор заявил, что «основной сценарий» заключается в том, что за диверсией стоит группа, спонсируемая государством», — говорится в сообщении агентства.

При этом Люнгквист считает, что «теоретически» возможно участие и независимой группы. К тому же, по словам прокурора, тип взрывчатки, использованной при атаках, исключает «значительную часть действующих лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Президент России Владимир Путин эту версию назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне». Российский лидер добавил, что теоретически во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта своего СПГ в Европе.