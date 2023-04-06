Уже к началу 2021 года украинцы были третьей крупнейшей группой неграждан ЕС, имеющих ВНЖ, уступая только марокканцам и туркам. Даже китайцы были на четвертом месте. Из-за желания скрыть размеры убыли населения в стране даже не проводилась перепись.

Анатолий Савенко, , 14:06 — REGNUM Украинские СМИ публикуют отрывок беседы Дмитрия Гордона с доктором Комаровским. Последний поднимает важный вопрос — размер населения Украины после завершения конфликта:

Доктор Комаровский и Дмитрий Гордон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Миллионы семей уже сейчас об этом думают: куда мы денемся после войны? Сейчас огромное количество женщин вместе с детьми за пределами Украины. Украинская женщина за год найдет работу, выучит язык, адаптируется к чему угодно… И теперь война заканчивается и надо понять — в какую Украину они вернутся?».

Дальше Комаровский подводит к тому, что проще никуда не возвращаться, а дождаться демобилизованного папу и продолжать жить там, куда судьба забросила.

Тут штука такая. Проблема действительно есть. Просто Комаровский отчего-то подходит к ней совсем не с той стороны. В разговоре с Гордоном он говорит о том, что Украине грозит массовая миграция.

Но ничего подобного. Массовая миграция Украине не грозит. Она ей грозила в прошлом. А более года назад массовая миграция ей грозить перестала.

Великое переселение народов

Вспомним Украину до 24 февраля прошлого года.

Одна из главных реальных проблем страны — массовая трудовая миграция. В основном в Польшу. Польские власти благодаря этому не только получали дешевые рабочие руки для экономики, но и решали проблему имеющую и демографическое измерение. Таким нехитрым способом они отбрыкивались от приема «сирийских беженцев»: мол, у нас тут свой локальный миграционный кризис. В то время как в страны Западной Европы прибывали выходцы из проблемных регионов Азии и Африки, зачастую склонные к созданию гетто, иждивенчеству и криминалу, поляки получали не просто мигрантов, но мигрантов работящих, лояльных, готовых ассимилироваться.

В итоге уже к началу 2021 года украинцы были третьей крупнейшей группой среди неграждан ЕС, имеющих ВНЖ (1,283 млн чел), уступая только марокканцам и туркам. Даже китайцы были на 4 месте.

Причём сама же Варшава эти ВНЖ и выдавала. В 2020 году этот статус в Польше получили 34 тыс человек. 86% из них — граждане Украины.

Украинские беженцы в Польше Кадр из видео: «Более 1,5 млн украинских беженцев прибыли в Евросоюз»

Постковидное стремление европейских стран восстановить темпы экономического развития привело к тому, что вслед за Польшей и другие страны (ФРГ, Чехия, Словакия) стали активнее привлекать гастарбайтеров из Украины.

Трудовые мигранты стали ключевым источником валютных поступлений Украины. Взять хоть бы новую кредитную программу МВФ: 15,6 млрд долларов в течение 4 лет. Для сравнения: за один только 2021 год мигранты перевели на Украину 15 млрд долл.

Ещё до начала СВО на Украине заметили неприятную тенденцию: гастарбайтеры постепенно утрачивают корень «гаст» (приезжий). Уже в 2015 году украинцы вышли на первое место среди иностранцев, покупающих жильё в Польше.

В 2021-м украинцы купили в этой стране 4,5 тыс квартир — это 42% квартир, купленных иностранцами. Покупают не только квартиры, но и дома. В 2020 году Польша выдала украинцам более 600 разрешений на покупку земли. Её суммарная площадь (28 га) говорит о том, что в основном это земля под застройку.

В итоге только официально число гастарбайтеров-украинцев в странах ЕС оценивалось в 3,5-4 млн человек. В более смелых оценках звучали даже 5 млн.

Есть версия, что высокие темпы миграции стали одной из причин, по которой на Украине несколько раз отказывались от проведения переписи населения. Вместо переписи ограничились оценочным подсчётом (в т. ч. опираясь на данные операторов мобильной связи).

Итог: 37,2 млн человек по состоянию на конец 2019 года. Правда уже тогда нашлись критики, утверждавшие, что озвученные правительством Зеленского данные завышены, а реально на Украине проживает не более 34-35 млн чел.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Таким образом, массовая миграция — это не что-то грозящее Украине, а то, что с ней уже случилось. Люди мигрируют сами, забирают семьи. А порой — даже сёла, города и целые административно-территориальные единицы.

Руина номер 2

То, о чём говорит Комаровский, называется не миграция, а депопуляция. Катастрофа, накрывающая failed state — несостоявшиеся государства. Впрочем, нельзя сказать, что для украинских земель это впервые.

Вторая половина XVII века — особый период в истории украинских земель, известный как Руина. Восстание Богдана Хмельницкого — яркая страница, после которой наступает 30-летний период гражданских войн (1657–1687 гг) между гетманами, искавшими поддержки Речи Посполитой, Московского царства и Османской империи.

Пока по берегам Днепра шла война всех против всех, восточнее термин Слободская Украина. Это территории нынешних Сумской и Харьковской областей, с некоторыми из примыкающих к ним районов Российской Федерации, где с середины XVII века учреждались слободы — приграничные военизированные поселения, аналог казачьих станиц на Юге России.

Преимущественное право поселения в слободах предоставлялось выходцам из Правобережной Украины, которая по итогам борьбы была разделена между турками и поляками, и подверглась самому мощному опустошению.

В этом смысле современные программы переселения — хорошо забытое старое. Но речь скорее о том, зачем такие поселения нужны. Только лишь затем, чтобы помочь единоверцам, оказавшимся под властью Польши? Нет.

Когда украинцы начинают ныть о том, что русские цари заселяли Украину русскими, они врут как минимум трижды.

Потому что не было никакой отдельной Украины, которую заселяли, чтобы 300 лет спустя украинский патриот скрежетал зубами. Потому что Слобожанщина заселялась в том числе теми, кого сегодня назвали бы украинцами. И потому что территории эти всегда принадлежали Московскому царству, выходцы из которого и начинали их освоение.

Дмитрий Гордон и доктор Комаровский. Кадр из видео с канала: В гостях у Гордона

И заселялась она не от вредности царей и цариц, а потому что обезлюдела за годы бесконечных гражданских войн.

Персональная калькуляция

Впрочем, исторические параллели это всегда интересно, но убедительнее всего личный опыт. Им и поделюсь.

Так уж случилось, что поднятая Комаровским проблема лично близка автору этих строк. Ещё в марте родители, устав бояться, когда в их квартиру прилетит «подарок» украинской ПВО, выехали в одну из стран ЕС (минус два человека). Там же ещё с прошлого года находятся две моих сестры (еще минус два).

И это только родственники. А так еще долго можно минусовать. Вместе с сёстрами уехали их подруги с детьми (минус четыре). У родителей ещё полтора десятка наберётся: друзья, коллеги по работе, их родственники. И это только «западное» направление. Но «восточное» тоже есть.

Автора этих строк, как и еще огромное количество мужчин во всех регионах Украины, держит только запрет на выезд военнообязанных. Как только он по какой либо причине будет снят, оставаться здесь окончательно потеряет смысл. Куда уезжать, будет видно потом. В нашем случае это будет решаться на большом «курултае» с участием российской родни.

К тому же в данный момент вопрос «куда» — второстепенный. Куда угодно, главное подальше. И эта установка — то немногое, с чем сегодня могут согласиться и т. н. патриоты и т. н. сепары.

Украина — территория или государство?

Долгое время этот вопрос был яблоком раздора. Но с 1991 года он потерял актуальность: последние 30 с лишком лет государство Украина — реальность. Долго ли она будет оставаться такой — вот новый вопрос.

Но так или иначе любому его гражданину нет никакого смысла строить в этом отношении долгосрочные планы (дом, семья, работа, бизнес), если власти этой самой Украины рассматривают её лишь как способ обогащения и реализации личного/национального эго. Нынешние «гетьманы» в этом смысле ничем не лучше прежних.

Когда-то давно украинцы, сами решившие так себя называть, придумали историю Украины — государства, которого нет в летописях и хрониках. Беда в том, что они сами поленились эту историю выучить. А невыученные уроки всегда мстят.