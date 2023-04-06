Сыктывкар, , 12:59 — REGNUM Следователи провели обыски у членов регионального отделения КПРФ в Коми из-за дела о хищении мобильного телефона у представительницы СМИ. Об этом 6 апреля сообщили в правоохранительных органах.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

«В четверг у ряда членов регионального отделения КПРФ в Республике Коми, которое возглавляет депутат Госдумы Олег Михайлов, прошли обыски по делу о грабеже (ст. 161 УК РФ)», — приводит слова представителя правоохранительных органов ТАСС.

Он отметил, что эти действия проводились сотрудниками управления Следственного комитета по региону, и добавил, что дело было возбуждено после хищения мобильного телефона у журналистки 27 марта во время встречи с избирателями в офисе регионального отделения КПРФ.

Уточняется, что у агентства пока нет официальных комментариев правоохранителей и представителей КПРФ по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта стало известно, что мужчина, обвиняемый в неоднократных разбоях и грабежах, предстанет перед судом в Красноярске. По данным следствия, мужчина подходил на улицах к женщинам, вырывал у них из рук сумочки и убегал. Ценное содержимое сумок он забирал себе, от остального избавлялся.