Москва, , 16:35 — REGNUM 14 и 15 апреля пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Посетители ярмарки смогут быстро подобрать перспективную работу и спланировать свою карьеру. С этим помогут специалисты службы занятости, которая проходит модернизацию по национальному проекту «Демография».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Региональный этап ярмарки пройдёт одновременно на 940 площадках. По традиции местами для встречи работодателей и соискателей станут центры занятости, колледжи, вузы и другие площадки. Планируется, что мероприятие смогут посетить около 300 тысяч человек. У каждого субъекта своя программа, которая разработана с учётом специфики локального рынка труда: соискателям будут представлены наиболее привлекательные вакансии, возможности переобучения и поддержки в переезде, посещения отдельных производственных объектов», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Соискатели по всей стране смогут пообщаться с представителями как малого и среднего бизнеса, так и крупнейших предприятий. Узнать программу мероприятий в своем городе можно на сайте https://2023.trudvsem.ru.

Например, в Тульской области работодателям требуется порядка 30 тысяч работников. В основном — по рабочим специальностям: станочники, монтажники, сварщики, инженеры. А на Кубани о рабочих местах и условиях труда готовятся рассказать более тысячи работодателей, которые представят свыше 22 тысяч вакансий. Среди участников — такие гиганты как «Роснефть», «РЖД», «Газпром», «Почта России» и др.

Сейчас база портала «Работа России» насчитывает порядка 1,56 млн вакансий. Из них каждое пятое предложение — это вакансии в промышленности. Так, на ярмарке в Хабаровском крае свои вакансии представят «Дальневосточный авиационный сервисный центр», «Хабаровский судостроительный завод». В Татарстане в ярмарке трудоустройства будут участвовать Казанский вертолетный завод, Казанский авиационный завод им. Горбунова, КамАЗ, «Завод имени Серго», выпускающий холодильную и медицинскую технику и др. В Омске свои вакансии предложит ключевой работодатель — АО «Омское машиностроительное конструкторское бюро».

«Я хочу присоединиться к трудовому коллективу промышленного предприятия, потому что могу быть полезна, — рассказала омичка Ольга Телегина. — Мой отец — ветеран труда, он всю жизнь проработал на одном из таких заводов. Мне близки ценности, на которых держится коллектив подобных предприятий».

Всероссийская ярмарка трудоустройства поможет найти работу безработным и тем, кто только задумывается о смене деятельности. А школьники, студенты и выпускники смогут определиться с будущей профессией.

Формат ярмарок вакансий особенно актуален для молодежи, поделилась мнением с ИА REGNUM заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. «Можно пообщаться с разными работодателями, узнать о направлениях, найти в первом приближении что-то интересное для себя», — говорит эксперт. По ее словам, уровень безработицы в России по итогам февраля 2023 года достиг исторического минимума — 3,5%.

«Разница между спросом и предложением на рынке труда минимальна, и новые молодые кадры необходимо активно включать в экономическую деятельность, сохраняя эту позитивную тенденцию, — уверена эксперт. — Всероссийская ярмарка трудоустройства — это огромная по своим масштабам сетка мероприятий. Только в Подмосковье, например, будет развёрнуто 28 площадок на предприятиях, в дворцах молодежи и центрах занятости».

В июне 2023 года пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Специально для него будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими предложениями работодателей со всех регионов. Привлеченные эксперты помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию — узнать о самых востребованных направлениях.

Напомним, что благодаря национальному проекту «Демография» реализуется проект по модернизации службы занятости. В рамках модернизации центры занятости переходят на единые стандарты оказания услуг в зависимости от жизненной ситуации соискателя и бизнес-ситуации работодателя. Проводится переобучение специалистов центров занятости, подготовка карьерных и кадровых консультантов. Кроме того, обновляется инфраструктура самих центров занятости. Сейчас уже обновлено почти 200 центров по всей стране.