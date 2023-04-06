Во Львове снесли храм канонической православной церкви Украины
Львов, Украина, 6 апреля 2023, 12:54 — REGNUM Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) снесли во Львове деревянный храм канонической православной церкви. Об этом в своих социальных сетях написал заместитель мэра по градостроительству Любомир Зубач.
«Во Львове община ПЦУ начала демонтаж самовольно построенной Украинской православной церкви Московского патриархата в Сихове. Полиция обеспечивает порядок», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале чиновника.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором экскаватор осуществляет окончательный «демонтаж» деревянной церкви.
Ранее Союз православных журналистов сообщил, что у главного входа в собор города Каменца-Подольского Хмельницкой области украинские радикалы установили плакаты с угрозами и оскорблениями в адрес канонической Украинской православной церкви.