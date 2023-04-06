Львов, Украина, , 12:54 — REGNUM Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) снесли во Львове деревянный храм канонической православной церкви. Об этом в своих социальных сетях написал заместитель мэра по градостроительству Любомир Зубач.

Снос храма УПЦ во Львове Кадр из видео

«Во Львове община ПЦУ начала демонтаж самовольно построенной Украинской православной церкви Московского патриархата в Сихове. Полиция обеспечивает порядок», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале чиновника.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором экскаватор осуществляет окончательный «демонтаж» деревянной церкви.

Ранее Союз православных журналистов сообщил, что у главного входа в собор города Каменца-Подольского Хмельницкой области украинские радикалы установили плакаты с угрозами и оскорблениями в адрес канонической Украинской православной церкви.