Москва, 6 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Роль основателя ЛДПР Владимира Жириновского в формирование политической системы России переоценить трудно, сообщил 6 апреля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Илья Питалев/РИА Новости Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, открытому в годовщину смерти политика, на Новодевичьем кладбище

«Трудно переоценить роль Жириновского в процессе формирования и развития нашей политсистемы и его вклад», — сказал Песков.

Он не согласился с тем, что с уходом Жириновского из жизни не появляется харизматичных политиков. Песков напомнил, что основатель ЛДПР «набирал свой политический вес и опыт в течение нескольких десятилетий».

Несмотря на уход лидера, партия развивается, занимая активную позицию по текущим вопросам и при нынешнем руководстве, «продолжая дело Жириновского».

«Партия будет и дальше развиваться, здесь никаких сомнений быть не должно», — сказал Песков.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. В годовщину его кончины лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провёл церемонию открытия памятника Жириновскому в Москве на Новодевичьем кладбище.

В телеграмме участникам мемориальных мероприятий, посвящённых основателю ЛДПР, президент Владимир Путин назвал Жириновского «талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом».