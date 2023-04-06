Симферополь, 6 апреля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Киев делает громкие заявления о планируемом «контрнаступлении» и захвате Крыма, чтобы выпросить денег у Запада и дать надежду украинским обывателям. Об этом заявил 6 апреля РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Лапша на уши. Именно поэтому выдвинуты такие громкие заявления, как контрнаступление и переговоры о статусе Крыма. Одно звучит для западного финансиста, другое — для украинского обывателя», — сказал он.

По мнению депутата, украинские власти пытаются убедить спонсоров, что ВСУ далеко отбросят российскую армию, а обывателей — что в Крыму не оставят ни одного русского. Он отметил, что Киеву придётся столкнуться с совершенно другой реальностью.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига ранее заявил, что Киев может начать переговоры с Москвой по статусу Крыма, если ВСУ дойдут до границ полуострова. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах захватить полуостров в течение пяти-семи месяцев.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подобные заявления «идиотскими». Он отметил, что Подоляка и ему подобных ждут на полуострове для «короткого разговора». Константинов отметил, что жители Крыма ещё в 2014 году поняли, кто пришел к власти на Украине, а потому и решили вернуться в состав России.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет на заявления Киева ответил, что переговоры по статусу полуострова исключены в принципе. Он заявил, что при посягательстве ВСУ на Крым будет «сокрушительный ответ».