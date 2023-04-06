Москва, , 12:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко накануне на встрече тет-а-тет обсуждали те вопросы, о которых рассказали в начале беседы. Об этом 6 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Накануне [заседания Высшего госсовета] состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов. Оно затянулось далеко за полночь», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Путин и Лукашенко встретились в Кремле в преддверии заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Они обсудили вопрос влияния западных санкций на экономики двух стран. Также российский лидер отметил, что Россия и Белоруссия добились многого в ходе совместного сотрудничества по разным направлениям.