Токио, 6 апреля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Вертолёт наземных сил самообороны Японии пропал с радаров недалеко от острова Мияко южной префектуры Окинава. Об этом 6 апреля сообщило агентство Kyodo News.

AFP 2023 / Tomohiro Ohsumi Вертолет наземных сил самообороны Японии.

Состав команды воздушного судна не уточняется. Экстренные службы устанавливают местонахождение объекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Сахалинской области пропал с радаров вертолёт Robinson. После обнаружения судна выяснилось, что вертолёт Robinson 44 с двумя пассажирами на борту сел на горе Пик Чехова, а примерно через час пилот не подтвердил взлет органу воздушного движения и в 16 часов 02 минуты произошло срабатывание сигнала бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе КОСПАС. Пилот и один из пассажиров получили не совместимые с жизнью травмы, ещё один человек был эвакуирован.