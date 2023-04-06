Москва, 6 апреля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился в Москве с помощником турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагимом Калыном. Эту информацию 6 апреля журналистам подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Действительно, такая встреча имела место», ― указал официальный представитель Кремля.

По его словам, в ходе беседы обсуждалась тема реализации крупных проектов, которые на повестке дня между двумя странами, включая и атомную электростанцию «Аккую», созданную при участии Росатома.

«Говорили о том, как нужно отметить и провести церемонию загрузки [топлива]», — добавил Песков.

Песков добавил, что Российская Федерация будет на должном уровне представлена на церемонии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что визит российского коллеги Владимира Путина в Анкару предполагается 27 апреля. Турецкий анонсировал, что приезд президента России в том числе будет связан и с участием в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую», которая состоится в конце апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока точных решений по поводу визита Путина в Турцию не принималось.