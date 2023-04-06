Москва, 6 апреля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 6 апреля, что Россия будет внимательно наблюдать за военными учениями «Платиновый волк» с США в Сербии.

U. S. Army Совместные учения армий США и Сербии

«Белград находится под страшным давлением», — сказал он.

Песков подчеркнул, что попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно.

Как сообщало 5 апреля ИА REGNUM, правительство Сербии 16 марта одобрило проведение международных тактических военных учений «Платиновый волк — 2023». Учения пройдут с 16 по 30 июня 2023 года в Сербии совместно с некоторыми странами НАТО. Целью учений, как заявили в минобороны страны, является поддержание достигнутого уровня оперативной совместимости подразделений армии Сербии для участия в многонациональных операциях.