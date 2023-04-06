Песков: слова Зеленского об отсутствии границ между Украиной и Польшей нуждаются в разъяснениях

Москва, , 12:28 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 6 апреля прокомментировал слова Владимира Зеленского об отсутствии границ между Украиной и Польшей.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши — здесь нужно разобраться. Если Зеленский хочет идти по следу своих соседей, вряд это можно понять», — сказал пресс-секретарь.

Также Песков добавил, что необходимо набраться терпения и продолжать следить за словами главы украинского государства, чтобы понять его планы и намерения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с лидером польского государства Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что между двумя странами в будущем не будет существовать никаких границ, в том числе экономических и политических.