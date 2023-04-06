Песков отказался комментировать сообщения «о бежавшем из России офицере ФСО»

Москва, , 12:27 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать интервью с человеком, назвавшим себя «бежавшим из России офицером ФСО Глебом Каракуловым», которое ранее появилось в западных СМИ. Он заявил об этом 6 апреля журналистам.

Глеб Каракулов Кадр из видео

«Я бы не стал это никак комментировать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что указанное лицо точно не работало в администрации президента, в связи с чем ему нечего комментировать в этой ситуации.

4 апреля в ряде западных СМИ появилось интервью с человеком, который назвал себя «бежавшим из России офицером ФСО Глебом Каракуловым». Мужчина заявил, что он якобы входил в состав технического персонала президента и сбежал в октябре 2022 года в ходе одной из заграничных поездок.