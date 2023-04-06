Брянск, 6 апреля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Погрануправление УФСБ России по Брянской области пресекло попытку проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы из 20 человек. Противнику было нанесено огневое поражение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

Как рассказал глава региона, инцидент произошёл возле села Случовск Погарского района.

«Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение», — написал губернатор в Telegram-канале.

Это уже не первая попытка украинской стороны атаковать территорию России.

29 марта сообщалось, что диверсанты совершили попытку прорваться на двух пикапах в Брянскую область через деревню Ломаковка. По данным Mash, один из пикапов был уничтожен артиллерийским огнём, второй развернулся и покинул приграничную зону.

Кроме того, диверсанты 2 марта совершили нападение на село в Климовском районе Брянской области. Согласно данным ФСБ России, на территорию российского региона проникла группа, состоящая из украинских экстремистов. В результате теракта погибли два мирных жителя, ещё двое, в том числе ребёнок, получили ранения.