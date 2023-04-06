Москва, 6 апреля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Россия будет продолжать спецоперацию на фоне отсутствия перспектив для мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил 6 апреля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

В ответ на просьбу прокомментировать планы президента Франции Эммануэля Макрона повлиять на политику России по Украине, используя значимость Пекина для Москвы, Песков назвал Китай страной с «эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг», дипломатические успехи который очевидны.

«В случае с Украиной ситуация пока сложная, пока она не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования, исходя их позиции официальной и неофициальной, которую декларируют из Киева. Пока иных путей для нас, как продолжение СВО, нет», — сказал Песков.

Макрон, прибывший 5 апреля в государственным визитом в Китай, заявил, что имеющий тесные связи с Москвой Пекин может сыграть важную роль в урегулировании ситуации на Украине.

В преддверии его поездки в Пекин в СМИ появилась информация о намерении Макрона отговорить председателя Си Цзиньпина от сближения с президентом России Владимиром Путиным.