Песков: расширение НАТО доставляет России хлопоты и переживания за безопасность

Москва, , 12:24 — REGNUM Расширение НАТО в сторону границ России заставляет переживать за безопасность страны, но Москва примет все необходимые меры защиты. Об этом 6 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Гунеев/РИА Новости

«НАТО расширяется в сторону границ России. Не Россия приближается своей инфраструктурой военной к границам НАТО, идёт движение в обратную сторону. Это движение доставляет нам хлопоты и переживания за нашу безопасность. Переживая за нашу безопасность, естественно, мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить, чтобы сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Китай о серьёзных последствиях в случае предоставления оружия России. Кроме того, по его словам, Китай и Россия якобы активизировали совместную военную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе.

В ответ на это заявление официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин призвала США и НАТО к ответственности за украинский кризис. Дипломат подчеркнула, что Североатлантический альянс не обладает необходимым статусом, чтобы упрекать Пекин или давить на него в этом вопросе.