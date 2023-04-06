Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос отмены моратория на смертную казнь

Москва, , 12:15 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 6 апреля заявил, что вопрос отмены моратория на смертную казнь в стране не поднимался.

Смертная казнь Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Пескова, в Кремле нет позиции по данному вопросу.

«В разные периоды он поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счёт не принималось», — сказал Песков.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к Конституционному суду с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни.