Москва, , 12:15 — REGNUM Корабль «Союз МС-23» пристыковался к модулю «Причал» на Международной космической станции (МКС). Трансляцию перемещения корабля 6 апреля ведёт государственная корпорация «Роскосмос».

МКС © Пресс-служба ГК «Роскосмос»

«Союз МС-23» пристыковался к «Причалу» в 12:22 по московскому времени. До этого он отсоединился от модуля «Поиск».

Манёвр космического корабля проводит в ручном режиме Сергей Прокопьев, вместе с которым на борту «Союза МС-23» находятся космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио.

Ранее в госкорпорации сообщили, что перестыковка будет проведена для безопасности внекорабельной деятельности (ВКД) по российской программе. Корабль «Союз МС-23» запустили 24 февраля в беспилотном режиме, он доставил на МКС почти 430 кг грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта ракета-носитель «Союз-2.1в», стартовавшая с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Отмечается, что аппарат был выведен на орбиту и принят на управление в расчётное время, с объектом поддерживается устойчивая телеметрическая связь.