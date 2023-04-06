Рим, 6 апреля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Защита предпринимателя Артёма Усса подала в Верховный кассационный суд Италии апелляцию на решение экстрадировать его в США, сообщил РИА Новости адвокат Виничио Нардо.

Кадр из видео с канала «Бюро расследований» Артем Усс

«Мы подали ходатайство вчера», — сказал защитник.

Юрист заявил, что теперь защита ждёт решения суда: по кодексу, на это отводится полгода.

По словам Нардо, «некоторые вещи должны быть установлены с точностью». Отвечая на вопрос, может ли суд счесть побег Усса из-под ареста препятствием для вынесения решения, Нардо назвал такое развитие событий возможным, а ситуацию — неопределённой.

Артём Усс, сын главы Красноярского края Александра Усса, бежал из-под домашнего ареста в Милане, сломав электронный браслет. Это произошло после того, как итальянский суд принял решение экстрадировать предпринимателя в США, где ему грозит тюремный срок.

В России Артём Усс, находящийся под следствием, явился в полицию и дал показания. Ему смягчили меру пресечения: заочный арест был заменён на подписку о невыезде.