Магас, 6 апреля, 2023, 12:02 — ИА Регнум. В Ингушетии в результате боестолкновения правоохранителей с террористами погибли трое полицейских, подтвердили в МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Трое полицейских погибли при выполнении служебно-боевых задач в ночь на 6 апреля», — сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что в ночь с 5 на 6 апреля при выполнении служебно-боевых задач погибли: старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Малгобекский» Республики Ингушетия майор полиции Башир Хаутиев, начальник пункта полиции «Петровский» УМВД России по городу Туле капитан полиции Максим Алехин и помощник дежурного ИВС МОМВД России «Ефремовский» Тульской области сержант полиции Максим Родионов.

Руководство и личный состав ведомства выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля группа боевиков оказала вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. При попытке задержания боевики, забаррикадировавшиеся в одном из домовладений, открыли огонь. В СМИ 6 апреля сообщили, что боевикам удалось скрыться.