Москва, 6 апреля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Чёрный пикап с символикой «Z» сотрудники ДПС остановили в Подмосковье недалеко от деревни Колтово. На заднем сидении автомобиля нашли два квадрокоптера, которые стоят около 2 млн рублей. Дроны таких же моделей закупили украинские власти на нужды ВСУ. На место вызвали ФСБ. Сообщил источник ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ДПС

Рано утром 5 апреля на посту ДПС трассы М4 «Дон» остановили чёрный Ford F-150 с наклейкой «Z» на двери. Редакции неизвестно, была ли остановка случайной или автомобиль остановили по наводке. Во время осмотра внедорожника постовые заметили на заднем сидении два квадрокоптера. Об обнаружении дронов дорожные полицейские сообщили руководству и на место сразу выехала группа специалистов, в том числе региональное руководство полиции и ФСБ.

«На 111 километре автодороги М4 «Дон» был остановлен чёрный Ford F-150 Raptor под управление 52-летнего жителя Москвы. В ходе проведения досмотра машины на заднем сиденье были обнаружены два квадрокоптера DJI Matrice 300 RTK и DJI Mavic 3, общей стоимость около 2 000 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Точно такие же дроны в 2022 году, по данным РИА Новости, закупили украинские власти для ведения разведки. Беспилотники подходят для армейских задач из-за своих характеристик. Например беспилотник DJI Matrice 300 RTK может снимать видео с высоты 7 км.

Сейчас водителя и дроны проверяют. Специалисты выясняют, с какой целью мужчина собирался их использовать.

Напомним, что в Московской области запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов, включая любительские квадрокоптеры с 24 октября 2022 года. Нарушение воздушного пространства влечет наложение административного штрафа в соответствии со ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Штрафы для граждан за это могут достигать 50 тысяч рублей.

Ранее 6 апреля ИА REGNUM писало, что в подмосковных Химках на территории машиностроительного конструкторского бюро «Факел» упал самодельный дрон с фото и видеокамерой. Отмечается, что дрон, на корпусе которого было закреплено несколько камер, по предварительным данным, упал в результате работы устройств РЭБ. Согласно данным из открытых источников, на предприятии создают системы ПРО-ПВО.