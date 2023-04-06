Химки, Московская область, 6 апреля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В подмосковных Химках на территории машиностроительного конструкторского бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина упал самодельный дрон с фото — и видеокамерой. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

«Дрон 300 на 300 миллиметров рухнул на территории завода, который производит системы ПВО, около 8 утра. Боевой нагрузки на нём не было», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дрон, на корпусе которого было закреплено несколько камер, по предварительным данным, упал в результате работы устройств РЭБ.

На предприятии «Факел» производят системы противовоздушной обороны «Тор» и «С-400», а также проходит модернизация выпущенных ранее «С-300» и «Оса».

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале сообщил, что ВСУ при помощи беспилотника сбросили на территории Суземского района взрывное устройство. По его словам, в результате атаки пострадал один человек.