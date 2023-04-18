Москва, , 09:00 — REGNUM Цифровая платформа МСП. РФ, созданная по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», подтвердила свою востребованность в первый же год работы. В общей сложности более 320 тыс. зарегистрированных пользователей свыше 1,8 млн раз воспользовались сервисами, продуктами и контентом МСП. РФ.

МСП. РФ

Среди пользователей — 190 тысяч действующих юрлиц и индивидуальных предпринимателей, верифицированных через «Госуслуги», и более 47 тысяч самозанятых. Причем четверть с лишним миллиона запросов касались юридически значимых сервисов: заявок на меры поддержки, льготных лизинговых и кредитных программ.

«Запуску Цифровой платформы предшествовал большой этап работы, в ходе которого мы вместе с предпринимателями определили приоритетные услуги для цифровизации. В числе наиболее востребованных сервисов — «Региональные меры поддержки». Для его интеграции в МСП. РФ нам пришлось увязать Цифровую платформу с более чем 30 региональными информационными системами для поддержки предпринимателей. Для остальных субъектов РФ были созданы личные кабинеты. Через них сотрудники органов власти и инфраструктуры поддержки размещают свои меры на Цифровой платформе, принимают и обрабатывают заявки предпринимателей», — говорит генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сегодня МСП. РФ насчитывает более 20 сервисов и четыре с лишним сотни федеральных и региональных мер поддержки. С каждым годом процедуры получения поддержки в регионах через Цифровую платформу упрощаются. Доступные сервисы условно делятся на несколько тематических блоков: информационный, финансовый, меры поддержки с возможностью подать онлайн-заявку, сбыт продукции и обучение.

В топе востребованных у малого бизнеса сервис «Производственная кооперация и сбыт», объединяющий отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков. За 2022 год поддержку в организации сбыта продукции получили более 2,5 тыс. компаний. В конце 2022 года на МСП. РФ появился сервис по проверке контрагентов. Им уже воспользовались больше 15 тысяч предпринимателей. Проверка компаний ведется по более чем 20 параметрам, среди которых — информация о налоговых правонарушениях, дисквалификации руководителей и учредителей, об ограничениях участия в юридическом лице. Помимо этого, можно запросить выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, узнать категорию субъекта в Реестре субъектов МСП и промониторить финансовое состояние компании.

Запущенный в конце декабря Цифровой профиль предпринимателя еще больше расширяет возможности малого и среднего бизнеса, упрощая как доступ к сервисам, так и процедуры получения поддержки и услуг. Его сформировали около 3,5 тыс. компаний.

«Цифровая платформа — это очень удобный инструмент для предпринимателей, не надо искать сайт организации, специальные ресурсы, куда можно в электронном виде направить заявку для получения услуги центра «Мой бизнес» Архангельской области, есть единый сайт, где собрана всеобъемлющая информация для бизнеса. Простым языком описаны услуги и условия, которые дают возможность получить государственную поддержку», — поделился мнением предприниматель из Архангельска Максим Долгополов.

По словам Максима, платформа экономит время, которое можно направить на развитие своего бизнеса, а не на заполнение многочисленных форм.

На цифровой платформе также создан сервис по бизнес-обучению. В личном кабинете можно пройти тестирование, которое поможет определить уровень компетенций предпринимателя, а затем получить персональные консультации для их развития.

«До этого я тратила много денег на образовательные курсы. На цифровой платформе много образовательных программ для представителей бизнеса, и все они бесплатны. Это хорошая поддержка для предпринимателей», — рассказала предприниматель из Бурятии Наталья Матвеева.

Помимо цифровой платформы, поддержка бизнесменов по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» осуществляется и офлайн. Для этого в регионах России работают центры «Мой бизнес», микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки и др. Доступная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса создана в 84 субъектах федерации.