El País: отсутствие пошлин на зерно с Украины разозлило партнёров Киева в Восточной Европе

Брюссель, , 11:48 — REGNUM Партнёры Киева из Восточной Европы недовольны отсутствием пошлин на поставки зерна с Украины. Об этом 6 апреля сообщила испанская газета El País.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации издания, эта ситуация может стать ударом по общеевропейской солидарности с Украиной. Также указывается, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия требуют, чтобы Еврокомиссия (ЕК) смягчила последствия решения Евросоюза о приостановке действия пошлин и импортных квот на некоторую украинскую продукцию, включая зерно, или же восстановила пошлины.

Отмечается, что в заявлении пяти стран к ЕК говорится, что отмена пошлин на украинское зерно, беспрепятственно поступающее по так называемым коридорам солидарности, привела к ряду негативных последствий, включая ущерб местным фермерам.

Также указывается, что ЕС ранее вынужден был запустить программу финансовой помощи для поддержки болгарских, польских и румынских фермеров.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля французское издание Le Figaro сообщило, что неконтролируемый наплыв зерновых культур с территории Украины вызвал в Европе волну негодования.

В феврале ЕК предложила продлить решение о приостановке действия пошлин на украинскую сельхозпродукцию до июня 2023 года. Для отмены этой инициативы необходимо одобрение государств — членов сообщества, хотя часть из них уже высказалась за такой вариант, что не приветствует Брюссель.