МИД Китая призвал США и НАТО к ответственности за кризис на Украине

Пекин, , 11:45 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин призвала США и НАТО к ответственности за украинский кризис. Об этом дипломат заявила в ходе пресс-конференции 6 апреля.

НАТО и Россия Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Если говорить об ответственности за проблему на Украине, то, полагаю, на себя её должны взять Соединённые Штаты Америки и такие военные блоки, как НАТО», — сказала Мао Нин.

Также представитель китайского МИД подчеркнула, что Североатлантический альянс не обладает необходимым статусом, чтобы упрекать Пекин или давить на него в этом вопросе.

«В итоге история рассудит, кто действительно занимал справедливую и правильную позицию», — заключила Мао Нин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе заявил, что Китай ожидают серьёзные последствия в случае поставки оружия и техники России.