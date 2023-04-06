Магас, 6 апреля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. В Ингушетии до 11 человек увеличилось число пострадавших в результате боестолкновения правоохранителей с террористами, сообщают 6 апреля «Известия» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Уточняется, что восемь пострадавших находятся в Малгобекской центральной районной больнице (ЦРБ). Все они являются сотрудниками Росгвардии.

«Три человека в тяжелом состоянии, один — в среднем», — рассказал собеседник, добавив, что ещё четверо пострадавших обследуются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля группа боевиков оказала вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. При попытке задержания боевики, забаррикадировавшиеся в одном из домовладений, открыли огонь. Боевикам, по предварительным данным, удалось скрыться. Сообщается о трёх погибших правоохранителях. Сообщалось, что перестрелку вели боевики из той же группы, что совершила нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии.