RusVesna: военнослужащие ВС Украины покидают Артёмовск из-за угрозы полного окружения

Артемовск, , 11:31 — REGNUM Украинские военные начали массово отступать и выходить из города Артёмовска (ДНР). Об этом 6 апреля сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Артемовск. Вид на город, разрушенный в результате обстрела © Валентин Спринчак/ТАСС

В сообщении приводятся слова одного из военных ВСУ, заявившего, что украинские подразделения начинают массово уходить из Артёмовска, что он считает правильным решением, так как, по его мнению, там нет территории для такого количества войск.

При этом отмечается, что, по информации «РВ», ситуация под Артёмовском для украинской стороны начинает приближаться к критической и часть военных ВСУ чуть не попала в котёл в центре города.

Также указывается, что штурмовые российские отряды продолжают активное наступление на позиции ВСУ и их количество увеличивается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что, в случае угрозы потери личного состава украинских войск в Артёмовске из-за взятия в окружение, будут приняты «правильные решения». По утверждению украинского лидера, для него в этой ситуации главным будет возможность сохранить украинских военных.

Позднее 5 апреля военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что ВС РФ могли бы быстрее освободить Артёмовск (украинское название — Бахмут), однако не спешат брать город под контроль. Он пояснил, что сейчас российские военные не заинтересованы в молниеносных рывках, перед ними стоит иная задача — перемолоть резервы ВСУ.

2 апреля российские войска водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и свой флаг на городской администрации Артёмовска. 29 марта генеральный штаб киевской армии признал частичный успех Вооружённых сил России в Артёмовске.