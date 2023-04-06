Петрозаводск, 6 апреля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. В Карелии школьница едва не погибла на операционном столе из-за обмана своей матери. Об этом 6 апреля сообщил глава регионального министерства здравоохранения Михаил Охлопков.

Илья Наймушин/РИА Новости Ребенок в операционной

Он пояснил, что медики накануне операции, которая потребовалась ученице начальной школы, предупредили родителей, что перед наркозом пациентке нельзя есть и пить. В назначенный день врачи уточнили у матери ребёнка, соблюдались ли необходимые требования. Женщина «твёрдо заявила», что соблюдались.

«Во время наркоза и в конце процедуры она вдруг резко посинела, из носа и рта потекло очень много воды. И только умелые действия медиков предотвратили страшную трагедию. Иначе ребёнок мог умереть», — объяснил в соцсети «ВКонтакте» Охлопков.

К счастью, по его словам, всё обошлось, девочка задышала и пришла в сознание. Позднее выяснилось, что утром перед операцией школьница выпила стакан воды. Это подтвердила и её мать после того, как рассказали о случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Москве из-за врачебной ошибки мужчина лишился ноги. Медики сразу трёх столичных больниц не смогли выявить у пациента прогрессирующий воспалительный процесс, что привело к тяжёлым последствиям. В отношении врачей было возбуждено уголовное дело о халатности.