На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому

Москва, , 11:17 — REGNUM В годовщину смерти основателя и первого лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник политику.

Памятник лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому на церемонии открытия в годовщину его смерти на Новодевичьем кладбище © Антон Новодережкин/ТАСС

Церемонию открытия памятника вёл нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявивший, что Жириновский сплачивал людей.

«Он жив, он жив до сих пор, пока живы его идеи. Он будет жить вечно, пока жива великая Россия», — сказал он.

Установленный памятник представляет собой фигуру политика в полный рост, на постаменте выгравированы надписи: «Я всегда буду защищать русских» и «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Также в церемонии участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Александр Новак, заместители председателя Госдумы Сергей Неверов и Петр Толстой, член ЛДПР Виктор Бут, сын и дочь Жириновского, и многие другие.

Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в четверг президент России Владимир Путин назвал Жириновского авторитетным политиком и патриотом. Он подчеркнул, что знания, опыт и организаторские способности Жириновского были полностью востребованы в парламентской, законотворческой деятельности, также покойный политик искренне стремился внести свой вклад в решение стоящих перед Россией важнейших задач.