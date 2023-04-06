Киев, 6 апреля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Ответственность за провал Минских соглашений лежит на Германии, заявил экс-посол Украины в Берлине, ныне замглавы украинского МИДа Андрей Мельник в интервью агентству РБК-Украина.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Андрей Мельник

Заявив, что Минские соглашения и нормандский формат потерпели фиаско, Мельник высказал мнение о причинах провала: «Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, «честным маклером».

По его мнению, интересы Берлина как нейтрального посредника перемешались «с собственными эгоистическими интересами, вышедшими в конце концов на первый план». Мельник считает, что роль сыграли особенности немецко-российских отношений.

По словам Мельника, Германия должна была жёстко требовать от России реализации соглашений, но в итоге власти решили «не раздражать» Москву. В итоге переговоры в нормандском формате превратились исключительно в технические, считает дипломат.

Вторые Минские соглашения, или «Минск — 2», были достигнуты в феврале 2015 года в столице Белоруссии главами стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины. Подписи под документом поставили участники Трёхсторонней контактной группы, в том числе главы ДНР и ЛНР.

Важным нюансом документа было требование к Киеву предоставить особый статус ДНР и ЛНР. После воссоединения в сентябре прошлого года этих двух республик с Россией президент Владимир Путин заявил, что Минские соглашения утратили смысл. По его словам, всё это время западные кураторы Киева «просто водили Россию за нос».