Варшава, 6 апреля, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Украинские беженцы, приехавшие в Польшу, убедили местных жителей в необходимости денацификации Украины. Об этом 4 апреля написал обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша против бандеровщины

Автор указал, что многие культурные, национальные и исторические различия дали о себе знать. Полякам было непросто, они часто испытывали шок и непонимание. Но гораздо сильнее их неприятно удивило другое. По его словам, у приезжих беженцев наблюдаются последствия многолетней нацистской идеологической обработки.

«Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация», — считает обозреватель.

По мнению Ренкаса, наплыв украинцев угрожает безопасности Европы. Помимо беженцев, как пишет обозреватель, приехало большое число нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и были участниками преступлений в Донбассе.

«Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на последующих поколениях украинцев. Этим людям был причинен ужасный вред: их воспитывали в ненависти к соседям, к этническим и религиозным меньшинствам и ко всем, не разделяющим культ», — добавил автор.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, которые 2 апреля привёл сайт управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, число украинских мигрантов, которые были зарегистрированы со статусом временной защиты в Евросоюзе, превысило пять миллионов человек. Больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше — 1 577 000 человек, затем идёт Германия, Чехия и Великобритания.