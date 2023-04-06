В Германии раскритиковали канцлера Шольца за слова о вступлении Финляндии в НАТО

Берлин, , 11:06 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал пост, в котором поздравил Финляндию со вступлением в НАТО, который был негативно воспринят пользователями.

Канцлер Германии Олаф Шольц © IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

«Финляндия стала членом НАТО — это хорошая новость и победа для трансатлантической безопасности. С сильным другом в лице Финляндии наш оборонительный союз растёт. МЫ полностью поддерживаем предстоящее присоединение Швеции», — написал Шольц.

Некоторые читатели не поддержали настроения немецкого канцлера, назвав вступление Финляндии в НАТО провокацией России.

«Это провокация. И ты это чертовски хорошо знаешь», — написал один пользователей.

«Почему Финляндия должна провоцировать Россию», — задался вопросом другой.

«Добро пожаловать к вашим заклятым друзьям, Финляндия», — с иронией отреагировал третий.

Ранее в Германии также раскритиковали слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок за её слова о причине вступления Финляндии в Североатлантический альянс. По мнению читателей газеты Die Welt, высказывания Бербок о том, что «Россия нарушила все правила международного порядка», провокационны и свидетельствуют о некомпетентности дипломата.