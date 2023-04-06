Подгорица, , 11:06 — REGNUM Победу экс-министра экономического развития Черногории Якова Милатовича на выборах президента утвердила главная избирательная комиссия (ГИК) республики. Об этом черногорский избирком 6 апреля сообщил на странице в Twitter.

Яков Милатович © Павел Бедняков/РИА Новости

По данным ГИК, в выборах президента приняли 69,33% избирателей из числа 542 154 жителей Черногории, обладающих правом голоса.

За кандидатуру Милатовича отдали свои голоса порядка 60% проголосовавших, а за его оппонента — уходящего президента республики Мило Джукановича — около 40% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Мило Джуканович поздравил бывшего министра экономики страны Якова Милатовича с победой во втором туре выборов президента. Джуканович находился у власти на протяжении более 30 лет.

19 марта в первом туре выборов президента Черногории никто из кандидатов не смог набрать 50% голосов, необходимых для победы.