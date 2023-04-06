РИА Новости рассказали на кого Европа повесит все свои долги

Москва, , 10:59 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) опасается долгового кризиса в ЕС и предлагает объединить суверенные обязательства в общий заем. Контролировать их будет Европейское агентство по управлению долгом. В материале РИА Новости рассказывается, на кого Европа повесит все долги.

Экономический кризис в ЕС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Совокупный долг к концу 2022-го приблизился к 100 процентов ВВП. При этом Маастрихтский договор предусматривает максимум 60 процентов. Это в скором времени может привести к дефолту, пишет автор статьи.

«Руководство ЕС намерено избежать такого сценария «любой ценой», — отмечает журналист.

Эксперты МВФ считают, что объединенная долговая система повысит устойчивость экономики и сократит обязательства Франции, Италии, Испании, Финляндии и Бельгии до 26 процентов ВВП. Авторы идеи признались, что воспользовались опытом США.

Аналитики считает, что инвесторов, особенно из Азии и с Востока, может испугать российский прецедент. По их словам, вкладывать средства в Европу под угрозой ареста активов инвесторы не захотят.

В тексте при этом говорится, что пострадают в первую очередь небольшие государства со слабыми экономиками, их дефолты спровоцируют большое волну неплатежей по всему ЕС. Под удар также попадёт Германия, сохранившая хотя бы часть реального сектора.