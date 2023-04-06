Москва, 6 апреля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Бывшего гитариста панк-рок группы «Тараканы!» Василия Лопатина ограбили в Москве. У музыканта угнали самокат от здания студии звукозаписи. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Кадр из видео «ТАРАКАНЫ! — МЕШКИ С КОСТЯМИ» Василий Лопатин

3 апреля в полицию обратился 33-летний музыкант Василий Лопатин. Мужчина рассказал, что днём ранее кто-то похитил его электросамокат, который он оставил на трамвайной остановке недалеко от студии. Василий пристегнул его металлическим замком к сидению на остановке и направился в студию. Вернувшись через несколько часов, музыкант уже не нашёл там своего имущества. О пропаже мужчина сообщил в полицию.

«Поступило заявление от 33-летнего мужчины, о том, что с остановки «Дом культуры Метрострой» в Таганском районе был похищен самокат, который владелец оставил там пристёгнутым металлическим замком. Размер ущерба 35 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению проводится проверка.

Василий Лопатин — известный рок-музыкант, около 9 лет он был гитаристом в составе панк-рок группы «Тараканы!», входил в состав коллективов Lazy Bitches, Male Factors, Pretty Fly, а также группы «Ракеты из России». В 2019 году «Тараканы!» заявили что Василий покидает состав группы.

С началом СВО «Тараканы!» объявили об отмене всех запланированных концертов своего юбилейного тура, и о переносе их на неопределённый срок. Лидер группы Дмитрий Спирин выступил с критикой политики, проводимой Россией. Вскоре появились сообщения о распаде группы. С 2014 года «Тараканы!» неоднократно высказывались против внешней политики РФ. Вокалист Спирин с 2014 года жил на две страны и много времени проводил в Венгрии. А после начала СВО начал распродавать свою коллекцию винила и мерч «Тараканов!», чтобы на вырученные средства покупать продукты для Украинского центра в Будапеште.