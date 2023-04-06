Стокгольм, 6 апреля 2023, 10:55 — REGNUM Шведский прокурор Матс Люнгквист заявил о возникших сложностях в проводимом расследовании терактов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Диверсия на «Северных потоках»
Диверсия на «Северных потоках»
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет непросто, учитывая обстоятельства», — говорится в официальном заявлении прокурора.

Также Люнгквист добавил, что «домыслы» сторон касательно произошедших терактов не влияют на ход расследования со стороны Швеции. По словам прокурора, расследование «опирается на факты и информацию, полученную в результате анализа и осмотра места преступления».

Ранее журналист Сеймур Херш, ведущий собственное расследование терактов на газопроводах, обвинил ЦРУ в попытках отвести подозрения от США. По его словам, фальшивые истории распространяются западными СМИ через американскую разведку.