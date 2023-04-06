Стокгольм, 6 апреля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Шведский прокурор Матс Люнгквист заявил о возникших сложностях в проводимом расследовании терактов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет непросто, учитывая обстоятельства», — говорится в официальном заявлении прокурора.

Также Люнгквист добавил, что «домыслы» сторон касательно произошедших терактов не влияют на ход расследования со стороны Швеции. По словам прокурора, расследование «опирается на факты и информацию, полученную в результате анализа и осмотра места преступления».

Ранее журналист Сеймур Херш, ведущий собственное расследование терактов на газопроводах, обвинил ЦРУ в попытках отвести подозрения от США. По его словам, фальшивые истории распространяются западными СМИ через американскую разведку.