В КЧР задержали участника банды Басаева, участовавшего в убийстве 15 российских военных в Чечне

Черкесск, , 10:52 — REGNUM Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Карачаево-Черкесии принимавшего участие в убийстве 15 российских военных около станицы Червленная в Чечне в 1999 году бывшего участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом 6 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом <…> в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики задержан гражданин России Джумагишиев Абдуллялим, 1981 года рождения, в отношении которого сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооруженном нападении бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба на военнослужащих ВС РФ в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики», — говорится в релизе и уточняется, что во время этого нападения 15 военнослужащих и ещё 28 были ранены.

Кроме того, указывается, что подозреваемому предъявили обвинение по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооружённый мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») Уголовного кодекса и арестовали.

При этом подчёркивается, что спецслужбы продолжают розыск участников террористических преступлений прошлых лет, которые смогли избежать уголовной ответственности.

4 октября 1999 года боевики Басаева и Хаттаба из засады напали на колонну военнослужащих 255-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского полка. В результате этого были убиты 15 военнослужащих и ранены ещё 28. Кроме того, бандитам удалось подорвать танк и БМП.