Вашингтон, 6 апреля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Растущая напряжённость в отношениях между США и Китаем уже начала отражаться на мировой экономике. Последствия видны, в частности, по динамике долгосрочных инвестиций в финансовые рынки или производства. Об этом заявили эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в статье, опубликованной на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Так, по данным МВФ, прямые иностранные инвестиции со второго квартала 2020 года по четвёртый квартал 2022 года сократились почти на 20% по сравнению с уровнем до пандемии коронавируса.

Эксперты отметили, что противостояние Вашингтона и Пекина приводит к «фрагментации мира» и переносу производств в более дружественные юрисдикции, что грозит нанести краткосрочный ущерб мировой экономике в 1% глобального ВВП за пять лет и 2% в долгосрочной перспективе.

«В целом фрагментированный мир, скорее всего, будет беднее. Хотя от переноса производств могут быть относительные — и, возможно, абсолютные — выгоды, такие выгоды подвержены значительной неопределенности», — указано в публикации.

В фонде также полагают, что рост недоверия между Вашингтоном и Пекином может затронуть и банковскую систему.

По данным Bloomberg, этот анализ рисков стал «одним из самых громких» со времени пандемии коронавирусной инфекции о глобальном экономическом ущербе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Китай всегда выступал за отношения с США, строящиеся на взаимном уважении и мирном сосуществовании, а также взаимовыгодном сотрудничестве. Он также подчеркнул, что развитие китайско-американских отношений требует движения Вашингтона навстречу Пекину.