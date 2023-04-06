Брюссель, 6 апреля, 2023, 10:48 — ИА Регнум. К НАТО скоро присоединится Швеция, поскольку ожидается изменение позиции Турции после президентских выборов, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в интервью Agerpres

Xander Heinl/Global Look Press Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ

Он напомнил, что в Швеции в июне вступят в силу законы, включающие обязательства, отражённые в меморандуме, подписанном в прошлом году с Турцией.

«В Турции будут парламентские выборы, и у неё будет новый парламент. Поэтому мы уверены, что в предстоящий период Швеция станет 32-м членом НАТО», — сказал Джоанэ и добавил, что в альянсе хотят успеть до саммита в Вильнюсе.

Отметив, что не следует приуменьшать проблему терроризма, Джоанэ напомнил о личном участии генсека НАТО Йенса Столтенберга в создании трёхстороннего механизма — между Турцией, Швецией и Финляндией. Теперь это двусторонний механизм, и в НАТО уже прошла очередная встреча на эту тему.

Трёхсторонний механизм включал также Финляндию, два дня назад, 4 апреля, принятую в НАТО. Заявки этой страной и Швецией в альянс были поданы одновременно — в мае прошлого года. Турция как член НАТО поставила двум кандидатам ряд условий, в том числе о выдаче Анкаре обвиняемых в терроризме, а также в участии в мятеже 2016 года.

Меморандум три страны подписали летом прошлого года в преддверии очередного саммита НАТО. Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства выполнять условия Турции, указанные в документе. Турция положительно решила вопрос с Финляндией в конце марта.

Что касается Швеции, турецкие власти заблокировали её вхождение в НАТО из-за акций по осквернению Корана в королевстве и потребовали от руководства страны повлиять на ситуацию. В мае в Турции планируются президентские и парламентские выборы.

В Кремле на фоне включения Финляндии в альянс заявили, что происходящее обострит ситуацию, поскольку угроза безопасности России со стороны НАТО возрастает.