Правительство Санны Марин в Финляндии ушло в отставку после избрания нового парламента

Хельсинки, , 10:38 — REGNUM Премьер-министр Финляндии Санна Марин передала президенту Саули Ниинистё заявление об отставке правительства, следует из трансляции, которую ведёт телерадиокомпания Yle.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин © IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Сообщается, что правительство уходит в отставку после проигрыша возглавляемой премьером Социал-демократической партии на парламентских выборах. До назначения нового кабинета министров, оно будет исполнять обязанности временного правительства.

Президент Финляндии принял отставку правительства во главе с Санной Марин.

Уточняется, что формирование нового правительства Финляндии начнется уже на следующей неделе. Процесс будет проходить под руководством победившей на выборах оппозиционной консервативной Национальной коалиционной партии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне 5 апреля Санна Марин заявила, что подаст прошение об отставке с поста главы правительства и уйдёт с поста лидера партии. Как отметила Марин, после этого она будет продолжать политическую деятельность как рядовой член партии. Она также сообщила, что это были исключительно трудные годы и времена.