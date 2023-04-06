Французский биатлонист Жаклен призвал вернуть на соревнования атлетов из России и Белоруссии

Париж, , 10:21 — REGNUM Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Эмильен Жаклен, представляющий Францию, призвал вернуть российских и белорусских биатлонистов на международные соревнования.

Эмильен Жаклен © Сергей Бобылев/ТАСС

«Я общался с некоторыми российскими спортсменами и знаю, что ситуация их очень расстраивает. Они не имеют никакого отношения к конфликту», — сказал биатлонист в интервью L’Equipe 6 апреля.

Также Жаклен добавил, что Кубку мира действительно не хватает спортсменов из России и Белоруссии, сборные которых он назвал ведущими.

Накануне Федерация фехтования Польши заявила о неучастии своих спортсменов на женском этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах. Причиной такого решения стал допуск к упомянутому турниру спортсменок из России и Белоруссии.