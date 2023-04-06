Москва, 6 апреля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Действия и заявления НАТО говорят о том, что Североатлантическому альянсу пора на пенсию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Безопасность и НАТО — вещи несовместимые», — говорится в сообщении.

По словам представителя МИД, за плечами альянса войны, превращение государств в руины, безнаказанные военные преступления, убийства мирных людей.

«Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия. Кто следующий?» — задалась вопросом Захарова.

В комментарии также говорится, что Запад делает всё, чтобы мир стал опаснее, дабы не допустить существования альтернативных центров силы.

Дипломат отметила, что альянс, стремясь узурпировать всю систему евробезопасности, опять расширяется в сторону России, создавая угрозы для неё. Так, очередной жертвой Североатлантического альянса стала Финляндия, власти которой решили распрощаться с многолетним нейтралитетом в обмен на превращение ее в прифронтовую зону.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД Александр Грушко 4 апреля заявил, что Москва разрабатывает ответные меры, которые позволят купировать вероятные угрозы, возникающие в связи с вступлением Финляндии в НАТО. В том числе разрабатываются и сценарии, предполагающие размещение боевых сил. 4 апреля Финляндия официально вступила в НАТО. В штаб-квартире альянса был поднят флаг республики, она стала 31-м членом военного блока.