Москва, 6 апреля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам мемориальных мероприятий, которые посвящены памяти основателя и первого лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Обращение 6 апреля опубликовано на сайте Кремля.

Антон Новодережкин/ТАСС Владимир Жириновский

Как отметил президент, 6 апреля 2023 года исполняется год с момента кончины политика и на посвященных Жириновскому мемориальных мероприятиях находятся его близкие и друзья, товарищи по партии, представители органов власти, общественных организаций, деловых кругов и СМИ — люди разных возрастов, профессий и взглядов, понимающие и высоко оценивающие вклад политика в развитие государства.

«Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни», — отмечается в послании.

Кроме того, Путин подчеркнул, что знания, опыт и организаторские способности Жириновского были полностью востребованы в парламентской, законотворческой деятельности, также покойный политик искренне стремился внести свой вклад в решение стоящих перед Россией важнейших задач.

Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля стало известно, что на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля будет открыт памятник Владимиру Жириновскому. Создателем памятника является народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. По его словам, памятник высотой 2,75 м изготовлен из бронзы.