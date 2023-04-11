Москва, , 09:07 — REGNUM Россия увеличивает сев зерновых культур и значительно укрепляет аграрный потенциал. Яровые засеяны на площади порядка одного миллиона гектаров, темпы почти вдвое выше прошлогодних, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Активный сев ведут южные регионы и Северный Кавказ, начали выходить в поля аграрии центральной части России, в ближайшее время к ним присоединится Поволжье. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, общей приоритетной задачей является проведение посевной четко в срок и без сбоев.

Чтобы успешно работать на полях, необходима качественная сельскохозяйственная техника. И задачи по обеспечению ею агрономов успешно решают российские предприятия. В этом им с 2018 года помогает национальный проект «Производительность труда», запущенный по инициативе президента России Владимира Путина. Благодаря нацпроекту предприятия внедряют инструменты бережливого производства для скорейшего импортозамещения. Одновременно нацпроект улучшает условия труда рабочих: оборудование функционирует без перебоев, на местах поддерживаются чистота и порядок, растет прибыль компаний, а соответственно, и размер оплаты труда.

Воспользоваться профессиональным консалтингом экспертов нацпроекта могут уже 85 регионов. Специалисты из Федерального центра компетенций (ФКЦ) и региональных центров компетенций (РКЦ) внедряют инструменты бережливого производства на заводах и фабриках.

«ФЦК уже пять лет помогает бизнесу устранять потери и повышать эффективность. За это время мы на деле доказали, что управленческий консалтинг даёт возможность компаниям существенно улучшать производственные и финансовые показатели — даже в таких сложных обстоятельствах, как пандемия и экономические ограничения последнего времени», — отметил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон.

К примеру, группа компаний Koblik group благодаря нацпроекту сумела не только сократить время производства, значительно увеличив выработку, но и получить более 200 идей по улучшению рабочих мест, половина из которых уже реализована.

«Воронежсельмаш» ООО «Воронежсельмаш»

Группа состоит из четырех машиностроительных предприятий сельскохозяйственного назначения, два из которых расположены в Воронеже. На ООО «Воронежсельмаш» эксперты ФКЦ помогли осваивать инструменты бережливого производства на сборке зерноочистительных машин, предназначенных для очистки от шелухи и другого мусора зерновых культур после сбора урожая. В итоге выпуск этих машин увеличился, что позволило обеспечить пиковый сезонный спрос аграриев. Сборка одной машины теперь занимает 88 часов вместо 276, что, в свою очередь, позволило сократить и сроки поставки техники клиентам. В целом время производства сократилось на 68%, при этом выработка выросла на 50%, а незавершенное производство в потоке сократилось на 26%.

Еще два входящих в группу предприятия приняли участие в нацпроекте и завершили активную фазу работы с экспертами ФЦК. Воронежское ООО «Ромакс» — получило на расширение мощностей льготный заём Фонда развития промышленности (ФРП) под 1% годовых

ООО «Ромакс» (Воронеж) ООО «Ромакс»

«В 2022 году ввели в эксплуатацию новый цех на «Воронежсельмаш», тем самым увеличили производственную площадь до 20 000 м2 и начинаем строительство в Воронеже завода по производству прицепной техники. За счет полученных знаний уже на этапе разработки и планировки мы несколько раз меняли расстановку участков, чтобы минимизировать перемещения. Следующий этап — аналогичная детализация участков», — рассказал ИА REGNUM директор по качеству Koblik group Дмитрий Синюков.

На каждом предприятии Koblik group групп теперь действует программа подачи предложений по улучшениям, в 2022 году таких идей от сотрудников поступило больше двух сотен. По словам Дмитрия Синюкова, примерно половина из них уже реализована.

В 2023 году участие группы компаний в нацпроекте «Производительность труда» переходит на новый уровень. «На 2023 год у нас запланировано восемь проектов по повышению производительности труда отдельных участков или всего производства в целом. Эти проекты призваны обеспечить рост выпуска продукции на 30% по каждой производственной площадке», — пояснил Дмитрий Синюков.

Работа операторов листогибочных прессов ООО Ромакс. ООО «Воронежсельмаш»

В Омской области градообразующее предприятие ООО Холдинг «ВелКом», которое более 87 лет обслуживает сельхозпроизводителей региона, за время участия в нацпроекте при расширенной поддержке ФЦК сократило время производства.

Компания оптом продает автотехнику и оказывает услуги технического и гарантийного обслуживания сельхозтехники. В качестве пилотного проекта для внедрения улучшений выбрали участок от склада-магазина по сбору заявок до кассы магазина. Эксперты нацпроекта нашли на складе 34 недостатка.

В процессе оптимизировали работу склада, логистику, разгрузку и распределение товара до магазина. В итоге на этом участке время производственных процессов сократили на 64%, выработку увеличили на 44%, а незавершенное производство уменьшили на 45%. Рабочая группа из сотрудников предприятия и экспертов нацпроекта провела диагностику предприятия и выработала план действий, который уже постепенно внедряется на складе компании и в магазине. Сотрудники холдинга также прошли обучение на «Фабрике процессов», организованной Региональным центром компетенций. На обучение отправили семь бригад — 106 человек.

«Приятно, что сотрудники (РКЦ) действительно радеют за это дело и делают его не для галочки. Они хотят увидеть реальный результат, который будет отражаться в цифрах, показателях, они проводят регулярную работу с участниками нашей программы», — отметил гендиректор ООО Холдинг «Велком» Иван Величев.

Крупнейший производственный комплекс полного цикла ООО «Пегас-Агро» из Самарской области — пионер в создании высокопроизводительной сельскохозяйственной техники для внесения удобрений и химзащиты растений. Благодаря участию в национальном проекте при поддержке ФЦК он увеличил производительность труда более чем на 50%. Если раньше с конвейера ежедневно сходило не более трех единиц техники, то сегодня это пять и более машин в сутки. Уже 178 сотрудников прошли обучение бережливым технологиям и развернули эффективный информационный центр. Также на предприятии поощряются предложения рационализаторов, которые могут снизить себестоимость и повысить качество продукции. Например, рацпредложение одного из сотрудников повысило скорость изготовления деталей на 17%

Продукция ООО «Пегас-Агро» из Самарской области ООО «Пегас-Агро»

Когда активная стадия проекта завершилась, компания самостоятельно продолжила развитие, применяя инструменты бережливого производства, и недавно торжественно открыла новый современный завод с учётом лучших практик бережливого производства. В эксплуатацию введено 20 000 кв. м производственных площадей.

«Мы существенно расширили свои производственные площади, фактически в четыре раза, запустили новый завод. И основная наша задача — это выйти к 2025 году на расчетные производственные мощности в 2500 машин в год, Сегодня мы производим 1200 машин. Эта задача влечет за собой увеличение численности, значит, людей надо обучать, нужно перестраивать все производственные процессы с учетом новых объемов», — поделилась с ИА REGNUM гендиректор «Пегас-Агро» Светлана Линник.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Производительность труда» призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год и более 20% прирост производительности труда к 2024 году. На сегодня участниками нацпроекта стали более 4500 предприятий из 82 регионов.