Москва, 11 апреля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Россия увеличивает сев зерновых культур и значительно укрепляет аграрный потенциал. Яровые засеяны на площади порядка одного миллиона гектаров, темпы почти вдвое выше прошлогодних, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Активный сев ведут южные регионы и Северный Кавказ, начали выходить в поля аграрии центральной части России, в ближайшее время к ним присоединится Поволжье. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, общей приоритетной задачей является проведение посевной четко в срок и без сбоев.

Чтобы успешно работать на полях, необходима качественная сельскохозяйственная техника. И задачи по обеспечению ею агрономов успешно решают российские предприятия. В этом им с 2018 года помогает национальный проект «Производительность труда», запущенный по инициативе президента России Владимира Путина. Благодаря нацпроекту предприятия внедряют инструменты бережливого производства для скорейшего импортозамещения. Одновременно нацпроект улучшает условия труда рабочих: оборудование функционирует без перебоев, на местах поддерживаются чистота и порядок, растет прибыль компаний, а соответственно, и размер оплаты труда.

Воспользоваться профессиональным консалтингом экспертов нацпроекта могут уже 85 регионов. Специалисты из Федерального центра компетенций (ФКЦ) и региональных центров компетенций (РКЦ) внедряют инструменты бережливого производства на заводах и фабриках.

«ФЦК уже пять лет помогает бизнесу устранять потери и повышать эффективность. За это время мы на деле доказали, что управленческий консалтинг даёт возможность компаниям существенно улучшать производственные и финансовые показатели — даже в таких сложных обстоятельствах, как пандемия и экономические ограничения последнего времени», — отметил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон.

К примеру, группа компаний Koblik group благодаря нацпроекту сумела не только сократить время производства, значительно увеличив выработку, но и получить более 200 идей по улучшению рабочих мест, половина из которых уже реализована.

ООО «Воронежсельмаш» «Воронежсельмаш»

Группа состоит из четырех машиностроительных предприятий сельскохозяйственного назначения, два из которых расположены в Воронеже. На ООО «Воронежсельмаш» эксперты ФКЦ помогли осваивать инструменты бережливого производства на сборке зерноочистительных машин, предназначенных для очистки от шелухи и другого мусора зерновых культур после сбора урожая. В итоге выпуск этих машин увеличился, что позволило обеспечить пиковый сезонный спрос аграриев. Сборка одной машины теперь занимает 88 часов вместо 276, что, в свою очередь, позволило сократить и сроки поставки техники клиентам. В целом время производства сократилось на 68%, при этом выработка выросла на 50%, а незавершенное производство в потоке сократилось на 26%.

Еще два входящих в группу предприятия приняли участие в нацпроекте и завершили активную фазу работы с экспертами ФЦК. Воронежское ООО «Ромакс» — получило на расширение мощностей льготный заём Фонда развития промышленности (ФРП) под 1% годовых

ООО «Ромакс» ООО «Ромакс» (Воронеж)

«В 2022 году ввели в эксплуатацию новый цех на «Воронежсельмаш», тем самым увеличили производственную площадь до 20 000 м2 и начинаем строительство в Воронеже завода по производству прицепной техники. За счет полученных знаний уже на этапе разработки и планировки мы несколько раз меняли расстановку участков, чтобы минимизировать перемещения. Следующий этап — аналогичная детализация участков», — рассказал ИА REGNUM директор по качеству Koblik group Дмитрий Синюков.

На каждом предприятии Koblik group групп теперь действует программа подачи предложений по улучшениям, в 2022 году таких идей от сотрудников поступило больше двух сотен. По словам Дмитрия Синюкова, примерно половина из них уже реализована.

В 2023 году участие группы компаний в нацпроекте «Производительность труда» переходит на новый уровень. «На 2023 год у нас запланировано восемь проектов по повышению производительности труда отдельных участков или всего производства в целом. Эти проекты призваны обеспечить рост выпуска продукции на 30% по каждой производственной площадке», — пояснил Дмитрий Синюков.