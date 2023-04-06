СМИ: у госпитализированного Берлускони выявили серьёзное заболевание крови
Рим, 6 апреля 2023, 09:41 — REGNUM У бывшего итальянского премьер-министра, лидера партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони, которого накануне госпитализировали, обнаружили серьёзное заболевание крови. Об этом 6 апреля сообщает газета Corriere della Sera.
По данным издания, именно это заболевание было причиной предыдущей госпитализации политика, в связи с чем наряду с плановым обследованием было проведено необходимое лечение.
«Боли, которые его мучают, и пневмония последних дней — на самом деле это осложнения, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме», — говорится в материале.
При этом источник агентства Рейтер заявил, что у Берлускони была диагностирована лейкемия.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля стало известно, что Сильвио Берлускони был госпитализирован. Политика доставили в миланскую клинику San Raffaele, где ему сделали компьютерную томографию.
86-летний итальянский политик в конце марта пожаловался на боли, после чего врачи решили провести обследование. Бывшего премьер-министра Италии выписали из больницы в Милане 30 марта.