Рим, , 09:41 — REGNUM У бывшего итальянского премьер-министра, лидера партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони, которого накануне госпитализировали, обнаружили серьёзное заболевание крови. Об этом 6 апреля сообщает газета Corriere della Sera.

Сильвио Берлускони © Fabrizio Corradetti/Global Look Press

По данным издания, именно это заболевание было причиной предыдущей госпитализации политика, в связи с чем наряду с плановым обследованием было проведено необходимое лечение.

«Боли, которые его мучают, и пневмония последних дней — на самом деле это осложнения, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме», — говорится в материале.

При этом источник агентства Рейтер заявил, что у Берлускони была диагностирована лейкемия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля стало известно, что Сильвио Берлускони был госпитализирован. Политика доставили в миланскую клинику San Raffaele, где ему сделали компьютерную томографию.

86-летний итальянский политик в конце марта пожаловался на боли, после чего врачи решили провести обследование. Бывшего премьер-министра Италии выписали из больницы в Милане 30 марта.