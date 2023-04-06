Анкара, 6 апреля, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Россия нуждается в Турции, а Турции нужна Россия, заявил кандидат в турецкие президенты Синан Оган.

DPA/TASS Синан Оган

«Россия также необходима Турции, как она РФ», — заявил Оган в интервью ТАСС.

Оган напомнил, что он защищал в МГИМО докторскую диссертацию на тему отношений Турции и России, причём написал он её на русском языке. По его словам, ему хорошо известна проблематика отношений двух стран.

Турецкий политик заявил, что соседним государствам важно понимать друг друга, а для этого необходимо развивать взаимодействие на двусторонней и многосторонней основах.

Член клуба «Валдай» Синан Оган в конце марта заявил, что не стоит торопиться с введением антироссийских санкций, сначала следует «попытаться поговорить». По ситуации на Украине он считает важными переговоры и с Москвой, и с Киевом.

Оган выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Турции от «Альянса АТА». Президентские выборы в республике запланированы на середину мая.